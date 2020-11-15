القمر غير مرئي طول الليل.. ننشر تفاصيل حدوث ظاهرتين فلكيتين (اليوم الأحد)

كتب - يوسف عفيفي:

تشهد سماء العالم اليوم الأحد، ظاهرتين فلكيتين، تتمثل في القمر الجديد (المحاق)، واقتران الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل ويمكن رؤيتهما عند دخول الليل.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، الرئيس السابق لقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الظاهرتين، موضحا أن الظاهرة الأولى تتمثل في القمر الجديد (المحاق)، وفي هذا اليوم 15 نوفمبر، يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.

وأضاف تادرس لمصراوي، أن هذا التوقيت هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق، إلى أن الظاهرة الثانية تتمثل في اقتران الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل، ويمكن رؤيتهما إلى جوار بعضهما البعض عند دخول الليل وحتى الثامنة والنصف مساء تقريبا.

وتابع تادرس: إن مثل هذه الظواهر ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويرصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فهمي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الجاري، حوالي 10 ظواهر فلكية، بدأت أولها يوم 10 نوفمبر، وذلك بوصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبا من الشمس، وتنتهي يوم 30 نوفمبر، بحدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكيتين وآسيا واستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام.