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رئيس جهاز أخميم الجديدة: اختبار شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي

01:09 م الأحد 15 نوفمبر 2020
رئيس جهاز أخميم الجديدة: اختبار شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع اراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة مخصص منها 82 قطعة.

وأضاف مصطفى، في بيان اليوم، أنه تم إجراء التجربة بحضور الشركة المنفذة للمشروع، وشركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة وتم إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.

وأوضح أن جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية فى مختلف مناطق المدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.

منطقة الإسكان الاجتماعي الكهرباء جهاز أخميم الجديدة

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