اليوم.. مصر للطيران تسيّر 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب إلى وجهات مختلفة
كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 46 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسيّر رحلاتها إلى كل من، الرياض، تورونتو، القصيم، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، عنتيبي، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، كانو، روما، فرانكفورت، لومي، أديس أبابا، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي.
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