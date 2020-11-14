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سامح شكري يبدأ زيارة إلى الكويت

11:53 ص السبت 14 نوفمبر 2020
سامح شكري يبدأ زيارة إلى الكويت

وزير الخارجية سامح شكري

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى دولة الكويت في زيارة رسمية هناك لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

قالت مصادر بمطار القاهرة: تم إنهاء إجراءات سفر الوزير سامح شكري من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، قبل مغادرته على الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض ومنها سوف يغادر إلى الكويت.

ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة معالي الشيخ د. أحمد ناصر الصباح.

تتناول اللقاءات التي تجمع الوزير سامح شكري مع مسؤولي دولة الكويت، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.​

سامح شكري الكويت مطار القاهرة

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