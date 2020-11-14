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نائب رئيس الوفد في ذكرى عيد الجهاد: نضال المصريين أجبر المحتل على الرحيل

04:00 ص السبت 14 نوفمبر 2020
نائب رئيس الوفد في ذكرى عيد الجهاد: نضال المصريين أجبر المحتل على الرحيل

الدكتور ياسر الهضيبي

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، الشعب المصري وقيادات وأعضاء بيت الأمة وجميع الوفديين في مختلف محافظات مصر، بمناسبة ذكرى عيد الجهاد.

وقال الهضيبي في بيان له اليوم، إن ثورة 1919 أثبتت أن لمصر شأن كبير بأهلها وعكست ما ادعاه الحامي البريطاني بأن مصر غير مؤهلة لإدارة أمورها وتولي سدة الحكم، وأن الشعب المصري له رموز قادرة على حكم العالم بفكر مستنير وثقافة وعقل فطين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نضال المصريين هو ما أجبر الاحتلال البريطاني يرحل عن مصر في 13 نوفمبر 1922، فكان ذلك يوم ميلاد مصر الحديثة بمفهومها الوطني الخالص من أي شوائب خارجية.

وتابع الهضيبي: "كان ذلك اليوم المقدس تاريخيا وفاصلا في حياة كل مصري، ومازال حزب الوفد الذي خرج من رحم الأمة المصرية يحتفل بذكراه فخرًا واعتزازًا بحب الوطن الذي تُرجم على الأرض الواقع في نوفمبر 1918 وازداد اشتعالًا في مارس 1919 وسار على النهج والدرب حتى استقلت مصر تمامًا في 13 نوفمبر 1922".

وقال: "في هذا اليوم نتذكر عظمة زعماء الوفد ورجال مصر المخلصين الذي نحّوا ذاتهم جانبًا، وأعلوا مصالح الوطن فوق كل شيء، فكانت الصدمة والفاجعة لبريطانيا لجرأة مصر وأبنائها للمطالبة بالاستقلال، وكيف كان الرجال في مواجهة أسود أعظم الإمبراطوريات بثورة وغضب من أجل مصر وأبنائها".

وأشار إلى أن مصر سجلت ملحمة تاريخية أزالت بها الحجاب عن شمس الحرية وتبدأ مرحلة الاستقلال الوطني لتثمر حزب الوفد الذي استمد قوته وحافظ على استمراره أكثر من 102 عام، برغبة من المصريين أنفسهم، فأرست في نفوسهم مبادئ وثوابت وطنية راسخة.

ذكرى عيد الجهاد حزب الوفد نضال المصريين ياسر الهضيبي

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