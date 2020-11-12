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الأوقاف: حل مشكلة الست "روحية" وتسليمها عقدا تبادليا لقطعة الأرض بمنزلها بالمنوفية

05:19 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الأوقاف: حل مشكلة الست "روحية" وتسليمها عقدا تبادليا لقطعة الأرض بمنزلها بالمنوفية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتحرك سريع لحل مشكلة السيدة "روحية" التي تعول ثلاث أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنشأة السادات مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن السيدة روحية طالبت بحل مشكلة منزلها البالغ مساحته ٣٥ متر على أرض أوقاف، مشيرة إلى أنه تم استبدال المساحة بمساحة مماثلة في نفس الموقع بما يجمع أملاكها بعضًا إلى بعض ويعطيها درجة أفضل من التميز والصلاحية الأفضل للبناء دون تحميلها أي مبالغ نهائيًّا في هذا التبادل.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاق وتسليمها العقد التبادلي للأرض في مسقط رأسها بحضور عمدة القرية ونجل السيدة روحية.

وكانت السيدة "روحية" ناشدت وزارة الأوقاف، بحل مشكلتها بسبب توسط قطعة أرض للأوقاف واجهة منزلها، بقرية منشأة السادات بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية.

كانت الحاجة روحيّة، ناشدت وزارة الأوقاف البت في طلب قدمته للوزارة قبل أشهر، لمُبادلة بضعة أمتار داخل سور منزلها أهداهم جد أولادها قبل عقود كي تكون دورات مياه لمسجد القرية، واليوم وبعد تحديثه وإعادة بناؤه، أصبحت مساحة مهملة وتشكّل خطرًا على أولادها، وترجو من المسؤولين البت في طلب المُبادلة، لتستطيع أن تبني غرفة زيادة داخل منزلها.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيدة روحية ذوي الاحتياجات الخاصة المنوفية

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