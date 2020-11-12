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اتفاقان بخصوص المترو والكهرباء.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

11:05 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
اتفاقان بخصوص المترو والكهرباء.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.

نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

عبدالفتاح السيسي السيسي مترو الأنفاق قطاع الكهرباء

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