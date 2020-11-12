كورونا في 24 ساعة| 227 حالة و15 إجراء بشأن الموجة الثانية ومصر تحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 122 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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