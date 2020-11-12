للمستقلين فقط.. 5 دوائر تغيب عنها الأحزاب خلال الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

كتب- محمد سامي:

أظهر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية وجود مجموعة من الدوائر التي تخلو من مرشحي الأحزاب خلال جولة الإعادة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تقتصر المنافسة على المستقلين فقط.

في محافظة شمال سيناء ومقرها بئر العبد حيث تجرى الإعادة على مقعد الدائرة بين سلامة الرقيعي مرشح مستقل، وسامي كامل مرشح مستقل، ويغيب أيضا مرشحي الأحزاب عن دائرة كفرسعد بمحافظة دمياط حيث تجرى الإعادة على مقعدي الدائرة بين محمد الجيوشي "مستقل" وحسن عبدالوهاب "مستقل" والدكتور محمود مشعل "مستقل"، وأبوالمعاطي مصطفى "مستقل".

الحال يتكرر في دائرة قطور بمحافظة الغربية والتي يمثلها مقعد واحد وفق قانون تقسيم الدوائر يتنافس عليه في الإعادة عبدالله أحمد الشيخ "مستقل"، وفؤاد إبراهيم حسب الله "مستقل".

وفي الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز المنصورة وتضم مقعدين تجري الانتخابات في جولة الإعادة بين المستقلين وفق للحصر العددي على مقعدين.

- مركز المنصورة ومحلة دمنه وهم حسن المير، ومحمد إسماعيل الشريف، وجمال الزهيري، ومحمد علاق.

الأمر ذاته يتكرر في محافظة المنوفية بدائرة بركة السبع قويسنا، حيث يتنافس على مقعدي الدائرة 4 من المستقلين وهم عصمت زايد، ومحمد موسى، ومنير مندور، وعبدالحكيم التعلب.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة في تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومي 7 و8 ديسمبر 2020.