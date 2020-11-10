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وزير الآثار: تركيب 107 فاترينات لعرض قطع توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

07:09 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وزير الآثار: تركيب 107 فاترينات لعرض قطع توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

خالد العناني وزير السياحة والاثار

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الموضوعة مسبقاً لنقل القطع الأثرية الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، وتركيب 107 فاترينات عرض لقطع كنوز الملك توت عنخ آمون.

جاء ذلك خلال اجتماع العناني، اليوم الثلاثاء، مع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس، وبعض قيادات المتحف، لمتابعة مستجدات الأعمال به تمهيدا لافتتاحه في عام 2021.

وناقش الاجتماع كتالوج المتحف الذي أهدى المادة العلمية له عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وذلك استعدادا لطباعته خلال الفترة القادمة.

وبحث الوزير آخر مستجدات العرض المتحفي ومستجدات عملية طرح شركة تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.

خالد العناني وزير السياحة والآثار توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير

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