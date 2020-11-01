أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

تشريعية النواب توافق على قرض سعودي بشأن مشروع جامعة الملك سلمان

11:56 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
تشريعية النواب توافق على قرض سعودي بشأن مشروع جامعة الملك سلمان

مجلس النواب

مصراوي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وكان قد سبق التوقيع على الاتفاقية في ٢٠١٦ ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و٥٠٠ دولار أمريكي لتمويل البرنامج.

ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية أبريل ٢٠١٦ (٩٣٧ مليون و٥٠٠ الف ريال سعودي) ليصبح مليار و ٤٦٥ مليون و٨١٧ الف و٥٠٠ ريال سعودي. أُرسلت من الـ iPhone‬

مجلس النواب مشروع جامعة الملك سلمان

الخبر التالى:

تعليم النواب توافق على قانون تحسين رواتب المعلمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سيول وأمطار وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا