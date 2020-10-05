"الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة
بعث عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وأشار الشوربجي في برقيته إلى أن هذه المناسبة العظيمة والذكرى المجيدة، تؤكد دائمًا اعتزاز وفخر الشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على كرامته وأراضيه.
وأكد ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية صفًا واحدًا جنودًا أوفياء، لمواصلة برامج وخطط التنمية، في كافة ربوع البلاد بكل أمانة وصدق لاستمرار التقدم والازدهار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية على مصرنا الغالية بموفور الخير والأمن والسلامة.
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