"حماية المستهلك": ضبط مصنع لإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة

ضبط فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية، اليوم الاثنين، مصنعًا غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأن المنتج تم تصنيعه في دولة الإمارات العربية، على خلاف الحقيقة مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المدير التنفيذي، أن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية أعد حملة مفاجئة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة "تلا" طريق قرية "زاوية بمم"، حيث تمكنت من ضبط ما يصل إلى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة ومخلوطة ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر وإحالة المتورطين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت المضبوطات بواقع 130 كرتونة تحتوي كل واحدة منها على 5 صفائح بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات ومملوءة بالزيت، سعة الصفيحة 5 لترات زيت بإجمالي 650 صفيحة، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر بإجمالي 1000 لتر معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أية بيانات.

كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد منها طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما أية بيانات، بالإضافة إلى فنطاس سعة طن يحتوي على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أية بيانات، كما تم ضبط عدد واحد ماكينة تقليب زيت سعة 8 أطنان مملوءة بكمية 4 أطنان زيت مجهولة المصدر، و62 صفيحة زيت سعة الواحدة 20 لتر مجهولة المصدر، وماكينة تقليب زيت سعة طن وماكينة تعبئة صفائح زيت، وعدد من الصفائح الفارغة لتعبئة الزيوت.

وضبطت الحملة أيضًا 48 ربطة كرتون من الورق المقوى بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئة المنتجات، و6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1 طن، و450 ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS 333 و DION ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دور الجهاز الوطني الذي أنشئ من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التروي في شراء السلع والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.​