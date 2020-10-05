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الأوقاف: تحقيق رقمين قياسيين جديدين في الإيرادات والأرباح

08:02 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
الأوقاف: تحقيق رقمين قياسيين جديدين في الإيرادات والأرباح

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:


أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، تحقيق رقمين قياسيين جديدين في الإيرادات والأرباح، الأول في شهر سبتمبر الماضي، والثاني خلال الربع الأول من العام المالي 2020 /2021، الذي شهد أعلى عائد للربع الأول من العام المالي في تاريخ الهيئة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي أشهر (7، 8، 9)/ 2020م بلغ (315,384,749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) بزيادة تقدر بنحو 90 مليون جنيه، بنسبة تقدر بنحو 39.9% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2019م، وزيادة تقدر بنحو 116 مليونًا بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي 2018.

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية سبق أن حققت أرقامًا قياسية لإيرادات يونيو 2020م، ويوليو 2020م، وأغسطس 2020م، والعام المالي 2019 / 2020م.

وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية

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