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"بلاغ من صاحب مخبز".. التموين تعلن نتيجة فحص فيديو "حشرات الدقيق" بأسيوط

06:02 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"بلاغ من صاحب مخبز".. التموين تعلن نتيجة فحص فيديو "حشرات الدقيق" بأسيوط

الدقيق

(مصراوي):


وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، بفحص ومراجعة الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بإدعاء وجود حشرات في أحد أجوله الدقيق بقرية صنبو بمحافظة أسيوط.

وقال بيان للوزارة اليوم، إنه تم فحص مضمون ما جاء بالفيديو المنشور، وشنت حملات رقابية على المطحن والمخبز وكافة المخابز في نطاق قرية صنبو بمحافظة أسيوط، وسحب العينات اللازمة، وتبين عدم وجود أي حشرات زاحفة أو يرقات بها.

وأضافت الوزارة، أنه يتم دائمًا سحب عينات من الدقيق المسلم للمخابز، وإرسالها باستمرار للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها أيضًا في حالة وجود أي شكوى من جودة الدقيق.

وتبين من التحقيق، أن صاحب الفيديو المتداول هو صاحب مخبز اصطنع هذا الفيديو وفبركه، بهدف إثارة الرأي العام، حيث أن صاحب المخبز يرغب في استلام حصة المخبز من أحد مطاحن القطاع الخاص، كما تبين أن صاحب المخبز ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات في الرغيف الواحد، وبناء علية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لمخالفته الأوزان المقررة، وإثارته الرأي العام بما يخالف الحقيقة.

حشرات الدقيق الدقيق أسيوط علي المصيلحي

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