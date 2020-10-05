برواتب تتجاوز 5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيفي منتصف أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر الجاري.

يتم تنظيم اليوم الأول بحضور مسؤول (hr) لمطعم بافلو برجر لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف وهي:

- عضو فريق

الراتب 2700 جنيه والعمل 9 ساعات وتوفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

- مديرين أفرع ومساعدين

الراتب يبدأ من 5000 جنيه ويشترط الخبرة، وتوفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

- مندوبين توصيل طلبات

الراتب يبدأ من 2000 جنيه، ونسبة على الأوردر مع توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

- سائق رخصة أولى وثانية

الراتب يبدأ من 3200 جنيه، ونسبة على الأوردر مع توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

ويتم تنظيم اليوم الثاني بحضور شركة ماجيك فارما للأدوية بحضور مسؤول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هي:

- مندوب مبيعات، السن من 22 - 30 عاما، المؤهل (فوق متوسط – عالي)، والراتب يبدأ من 2000 جنيه وعمولة وزيادة الراتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحي واجتماعي.

ويتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي الدور الثاني من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.