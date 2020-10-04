رئيس جامعة الأزهر: حرب أكتوبر هي حرب العزة والكرامة للمصريين والعرب جميعا

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن حرب أكتوبر المجيدة هي حرب العزة والكرامة، التي استعاد من خلالها المصريون والعرب جميعا كرامتهم.

وأعرب المحرصاوي، في كلمته اليوم الأحد، خلال احتفالية نظمتها الجامعة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها"- عن تحيته وتقديره لخير أجناد الأرض، أبطال مصرنا الغالية من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن أهم أسباب انتصار هو الاعتماد على الله، ثم التفاف المصريين جميعًا - "مسلمون ومسيحيون"- حول قيادتهم السياسية الممثلة في الرئيس محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية آنذاك.

وقال المحرصاوي إن هذا العام أول عام يتم الاحتفال فيه بانتصارات اكتوبر المجيدة من خلال دراسة رقمية لطالبات كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، موجهًا الشكر للدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات وفريق العمل المتميز من طالبات الكلية.

ولفت إلى أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر عقد مؤتمرًا دوليًّا حول المواطنة، وكان من أهم النتائج التي خرج بها المؤتمر: رفض مصطلح "الأقلية"، مؤكدًا أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" من أهم أسباب النصر والاتحاد والانصهار في بوتقة الوطن؛ فالجميع شركاء في الوطن دون تمييز أو تفرقة.