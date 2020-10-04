الليلة.. انطلاق "كلمة أخيرة" للميس الحديدي على "أون".. وهذا موضوع الحلقة الأولى

(مصراوي):



تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الأحد، أولى حلقات برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، بعدما أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية انضمامها للقناة مؤخرًا في أعقاب إعلانها مغادرتها قناة "الحدث اليوم".

وأطلقت الصفحة الرسمية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، دعوة للمتابعين، لإرسال أسئلتهم بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ويذاع البرنامج اليوم في أولى حلقاته في تمام التاسعة مساء، ويعد الظهور الأول للإعلامية لميس الحديدي عبر شبكة "ON"، حيث يذاع البرنامج من السبت إلى الثلاثاء كل أسبوع.

وأعلنت لميس الشهر الماضي، مغادرتها قناة "العربية الحدث" بعد عمل استمر عامًا كاملًا.