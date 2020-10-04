لمواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه.. "البحوث الزراعية" يكشف عن أصناف محاصيل جديدة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه أصدر قرارًا وزاريًّا باعتماد وتداول أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية من الخضر والمحاصيل البستانية؛ بإجمالي 71 صنفًا منقسمة إلى 35 صنفًا تجاريًّا لشركات و26 صنفًا لصالح مركز البحوث الزراعية، و10أصناف تحت التجارب البحثية.

وأضاف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القرار الوزاري الحالي هو استكمال لقرار 79 لسنة 2018 الذي سمح بنشر 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفًا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفًا من محصول الذرة الصفراء ، و15 من القمح، بالإضافة إلى وقف 42 صنفًا أخرى، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يسعى لتطوير أعمال البحث والتهجين التي يعمل عليها مركز البحوث الزراعية.

وأشار سليمان، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إلى أن الأصناف الجديدة تعمل على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، لافتًا إلى التوسع في تنويع أصناف التقاوي والخضر الجديدة، لافتًا إلى أن الأصناف الجديدة تعطي إنتاجية عالية.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية بأن معهد بحوث البساتين استنبط 3 أصناف هجين؛ منها هجين ثلاثي 360، وهجين فردي يحمل رقم 161، وهجين 370، مضيفًا أن تلك الأصناف للقمح والأرز، بينما محصول الذرة الرفيعة جاءت أصناف سوهاج 1 و3 و4 كسلالات جديدة ومعتمدة، و2 هجين لمحصول الكنتالوب، و5 للطماطم؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية ومقاومة الأمراض.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن تلك الأصناف تحقق كفاءة عالية في استخدام مياه الري؛ مما يسهم في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية.