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برلمانية: التعليم في عهد الرئيس السيسي شهد تطور وطفرة نوعية كبيرة

07:30 م السبت 31 أكتوبر 2020
برلمانية: التعليم في عهد الرئيس السيسي شهد تطور وطفرة نوعية كبيرة

النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب

(مصراوي):

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سالمان الدولية في شرم الشيخ بسيناء، مؤكدة أن قطاع التعليم في عهد الرئيس يشهد طفرة نوعية كبيرة وتطور ملحوظ.

وأوضحت "درويش" -في بيان لها- اليوم السبت، أن قطاع التعليم سواء قبل الجامعي والجامعي، يشهد تطور كبير سواء على مستوى البنية التحتية وإنشاء وترميم المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ويؤكد اهتمام الرئيس السيسي والحكومة بخلق تنمية متكاملة في مختلف جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تسعى إلى تحسين جودة التعليم قائلًا: "نسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر، ولدينا 30 ألف مصري في الخارج وهم يشكلون عبء على الأهالي والأسر، وليس الأمر بالمال، في ظل ظروف كورونا، ونسعى إلى أن نستوعب هذه الأعداد في مصر".

سولاف درويش مجلس النواب السيسي التعليم

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