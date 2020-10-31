بحضور وكيل الأزهر.. انطلاق مؤتمر "الوعي الفقهي" بشريعة دمنهور اليوم
كتب- محمود مصطفى:
تنطلق اليوم السبت، في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أعمال مؤتمر الأزهر الشريف، تحت عنوان "الوعي الفقهي والقانوني وأثره في تحقيق التعايش السلمي"، بمشاركة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من كبار العلماء.
ويناقش المؤتمر عددًا من البحوث المهمة لإرساء ثقافة السلام والحوار وتحقيق التعايش السلمي، من أبرزها: التعاون الدولي في تجريم المساس بالشعائر الدينية وأثره في تحقيق التعايش السلمي، دور القانون الدولي في تفعيل الوعي القانوني وتحقيق التعايش السلمي، واجب المحافظة على النظام العام وأثره في تحقيق التعايش السلمي، دور الفقه المقارن في تنمية الوعي الفقهي وترسيخ أسس التعايش السلمي، أثر العبادات الإسلامية في تحقيق التعايش السلمي، المؤسسات الدينية والإعلامية وأثرهما على التعايش السلمي، التعايش السلمي وأثره في التنمية العلمية، أثر التعايش السلمي في التنمية الاقتصادية.
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