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اليوم.. عمرو الليثي يحتفل بالمولد النبوي على "الحياة"

01:40 ص الجمعة 30 أكتوبر 2020
اليوم.. عمرو الليثي يحتفل بالمولد النبوي على "الحياة"

عمرو الليثي

يحتفل الإعلامى الدكتور عمرو الليثى بالمولد النبي الشريف في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة على شاشة "الحياة"، مع فضيلة الشيخ رمضان عبدالرزاق، الذي يروي أفضال هذا اليوم وكيف يحتفل المسلمين به كما يتحدث عن أخلاق سيد الخلق.

كما يقدم مداح الرسول المبتهل أحمد الكحلاوي، أجمل وأعذب الابتهالات الدينية من في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة والسبت في العاشرة مساء من كل أسبوع على شاشة الحياة.​

عمرو الليثي المولد النبوي برنامج واحد من الناس

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