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الإسكان: جارٍ الانتهاء من المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان بسعة 200 سرير

03:44 م السبت 03 أكتوبر 2020
الإسكان: جارٍ الانتهاء من المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان بسعة 200 سرير

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان بسعة 200 سرير، موضحاً أن المشروع مقام على مساحة 5.68 فدان باستثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه.

وأضاف الجزار، في بيان اليوم، أن المشروع يتكون من مبنى رئيسي بمساحة 5 آلاف متر مربع بعدد 6 أدوار، كما يضم المشروع مبنى تعليميا بمساحة 1500 مترمربع مكون من دورين، وكذا أماكن انتظار سيارات بجانب المسجد، والخزانات، بنسبة إنجاز بلغت نحو 99%.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدن الجديدة ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية، وكذا إتاحة أماكن التدريب اللازمة لضمان تخرج كفاءات تواكب التطور في سوق العمل.

عاصم الجزار المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان وزير الإسكا مدينة العاشر من رمضان

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