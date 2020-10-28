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رئيس الإنجيلية بعد شفائه من كورونا: "الله ترأف عليَّ وعلى أسرتي"

03:29 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس الإنجيلية بعد شفائه من كورونا: "الله ترأف عليَّ وعلى أسرتي"

القس أندريه زكى

كتب- مصراوي:

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، "نشكر الله بإخلاص من قلوبنا على رحمته بعد أن ترأف عليَّ وأسرتي إثر إصابتنا جميعًا بفيروس كوفيد-19، وعبرنا التجربة بتحنن الله معنا، وتماثلنا للشفاء بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من تجاوز جميع مراحل المرض".

وعاد الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، في أول يوم عمل له، بعد تجاوز شهر من العزل المنزلي، كفترة للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أتوجه بالشكر إلى كافة قيادات الدولة المصرية، ورؤساء الكنائس المصرية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وشعب الكنائس الإنجيلية والكنائس المصرية بكافة طوائفها في مصر وخارج مصر، وجميع فئات الشعب المصري الأصيل، الذين حرصوا على الاطمئنان علينا والصلاة لأجلنا، كما أوجه جزيل الشكر للقطاع الطبي وفريق الأطباء المتابعين خلال فترة الاستشفاء على اهتمامهم ورعايتهم الطبية.

ونطلب من الله الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

وكانت الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت في بداية أكتوبر الجاري إصابة رئيسها وأسرته بفيروس كورونا.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية فيروس كورونا

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