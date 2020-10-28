القوى العاملة: تعيين 19 شابا بمحافظة الوادي الجديد



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد نحو 19 شابا، من بينهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 262 من راغبى العمل، وتوتوفير 18 فرصة عمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية، استخرجت 94 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ 47 عاملا، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 19 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 12 شكوي منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 83 ألف جنيه لـ 36 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي: إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ،بالتفتيش على 132 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضر مخالفات عمالية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 41 منشأة ، 4 حملات تفتيشية ، وعمل 5 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم البدء فى تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ، ومهنة السباكة الصحية للذكور بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ومبادرة "مهنتك مستقبلك ".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 85 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

