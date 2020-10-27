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الأزهر يعزي باكستان في ضحايا المدرسة الدينية

09:51 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
الأزهر يعزي باكستان في ضحايا المدرسة الدينية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لدولة باكستان قيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا المدرسة الدينية في مدينة بيشاور غرب باكستان، ممن فقدوا ذويهم وأطفالهم ضحية الانفجار الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء.

وأكد الأزهر في بيان له، الثلاثاء، إدانته لهذا الحادث الإرهابي، معلنًا تضامنه الكامل مع ضحايا الحوادث الإرهابية، ووقوفه صفًا واحدًا مع كل أصحاب النوايا الصادقة لاقتلاع هذا الإرهاب الدموي من جذوره، مشددًا على أنَّ استهداف الأطفال في المدارس إرهاب دموي لا يمكن أن يبرره معتقد، ولا يقوم بتنفيذه سوى عقول شيطانية أدمنت إراقة الدماء ونشر الفوضى.

شيخ الأزهر أحمد الطيب باكستان

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