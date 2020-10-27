مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 177 رحلة اليوم

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 89 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10 آلاف راكب، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9700 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 177 رحلة دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل حوالي 20 الف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.