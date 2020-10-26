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"المهن الطبية": زيادة إعانة الوضع للطبيبات إلى 1000 جنيه

06:22 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
"المهن الطبية": زيادة إعانة الوضع للطبيبات إلى 1000 جنيه

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين، زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

يأتي ذلك بناء على الطلب المُقدم من الدكتور عبدالعزيز الجوهري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

ويصرف اتحاد نقابات المهن الطبية، إعانة الوضع للطبيبات عضوات الاتحاد فقط، وتصرف مرة واحدة فقط للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة.

ويشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل عامين ميلادين فى تاريخ تقديم الطلب، ولصرفها لابد من استيفاء المستندات التالية:

1- شهادة من النقابة التابع لها العضوة بسداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب، بموجب استمارة " أ ن".

2- شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

3- صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج و الزوجة.

اتحاد نقابات المهن الطبية عبدالعزيز الجوهري النقابة العامة للأطباء البيطريين

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