برلماني: الدور التشريعي لمجلس النواب طغى على الرقابي وأغفلنا الاستجوابات

كتب- مصراوي:

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن الدور التشريعي للبرلمان الحالي طغى على الدور الرقابي؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد؛ خصوصًا أنه كانت هناك عشرات القوانين التي كانت تحتاج إلى مناقشة عاجلة والتصديق عليها.

وأوضح شرشر، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، أن مجلس النواب أصدر عددًا كبيرًا من التشريعات؛ ولكنه أغفل قضية الاستجوابات؛ لم يتم تفعيلها، مما أدى إلى غياب الدور الرقابي رغم أن البرلمان هو صوت الشعب ويعبر عن كل فئاته، مشيرًا إلى أن فقدان الدور الرقابي أفقد البرلمان جزءًا كبيرًا من شعبيته.

وحول أبرز القوانين التي أقرها البرلمان، أكد شرشر أن قانون بناء الكنائس ودور العبادة كان من أبرز التشريعات التي وافق عليها المجلس، مؤكدًا أنه تصدى لحملات النيل من شيخ الأزهر، حيث رفضنا النص على قانون يسمح بعزله؛ خصوصًا أن الدستور نص صراحة على أن شيخ الأزهر لا يُعزل.

وأشار البرلماني إلى أن كتلة المستقلين في مجلس النواب حذَّرت من تمرير عدد من القوانين غير المكتملة، ومثَّلنا كمستقلين حجر الرفض والردع ضد عدد من القوانين التي أرادت الحكومة تمريرها؛ خصوصًا أن الحكومة كانت هي المسيطرة على التشريعات.

وأوضح شرشر أن من ضمن القوانين التي تم التحذير منها قانون التجارب السريرية، ورفضنا من البداية إحالته إلى لجنة الصحة؛ خصوصًا أن لجنة التعليم هي المسؤولة عن المراكز البحثية والمنوطة بالمراكز البحثية التي يعتمد عليها القانون؛ ولكن تم إقرار القانون.

وتابع البرلماني: "بعد الموافقة على القانون، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مجدي يعقوب وأبو الغار ومحد غنيم، وجميعهم من قامات الطب في مصر والعالم، وقرروا عدم موافقتهم على القانون؛ وهو ما جعل الرئيس يطالب بإعادة النظر فيه".

وأشار شرشر إلى أنه كانت هناك قوانين تحتاج إلى سماع صوت المعارضة الوطنية؛ ولكنها كانت تُمرر، لافتًا إلى أنه تصدى لبيع شركة أسمنت بورتلاند، وكان ضد محاولات بيع شركة الحديد والصلب.