القوى العاملة تصدر قرارها بشأن أجازة القطاع الخاص في "المولد النبوي"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية - أجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وبحسب بيان اليوم، أعرب الوزير عن خالص التهاني القلبية لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان أن هذا اليوم يعتبر أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ أجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.