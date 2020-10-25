الأزهر يدين التفجير الإرهابي في كابول: الجماعات الإرهابية تسفك الدماء لأغراض دنيئة
كتب - محمود مصطفى:
أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد الأزهر في بيان له الأحد، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية تسفك الدماء وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية.
وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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