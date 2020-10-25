انعدام الأمطار وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليومين المقبلين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال اليومين المقبلين (الاثنين والثلاثاء)، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على المناطق الجنوبية.

وأضافت الهيئة، أنه تنعدم فرص سقوط الأمطار، والتي من المتوقع أن تنتهي مساء اليوم الأحد، وتعود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث تعتبر الشبورة أكثر الظواهر الجوية تأثيرا خلال الفترة المقبلة.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 30 و31 درجة، السواحل الشمالية 29 درجة، جنوب سيناء 33 وحتى 34 درجة، كما تراوحت الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 30 و35 درجة".

وأكد الخبراء أن نسبة الرطوبة على القاهرة 75%، وعلى السواحل الشمالية 80%، وشمال الصعيد 50%، أما الجنوب فتصل لـ30%.