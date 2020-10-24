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زكريا عزمي يدعو الناخبين إلى حسن اختيار النواب: "عايزين نواب ما يخلوش الفساد للركب"

01:37 م السبت 24 أكتوبر 2020
زكريا عزمي يدعو الناخبين إلى حسن اختيار النواب: "عايزين نواب ما يخلوش الفساد للركب"

زكريا عزمي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إن "الفلاح المصري يحتاج إلى مجهود كبير؛ لتحسين حالته، فالفلاح حقه مهضوم، عشان كده محتاجين نواب ما يعملوش حاجة غلط، ويحطوا له القوانين اللي تخليه يعيش حياة كريمة، وهذا أمر يحتاج إلى تكاتف النواب مع الرئيس والحكومة".

وطالب عزمي، في أول ظهور له بمؤتمر انتخابي بدائرة منيا القمح بالشرقية، أمس، لتأييد نجل شقيقه المقدم عمر يحيى عزمي، بضرورة حسن اختيار النواب؛ لأن "مصر عايزة نواب أفضل من بعض علشان ينفعوا بلدنا ويشرعوا ويحاسبوا الوزراء وما يخلوش الفساد للركب.. ينزلوه تحت شوية".

ودعا عزمي ناخبي منيا القمح إلى الاختيار بشكل جيد، معقبًا: "احنا مش ضد حد؛ لكننا نقاتل من أجل الحصول على الكرسي علشان خدمة الناس والبلد دي".

وأضاف عزمي: "وأنا نائب في الزيتون عملت مستشفى ومحكمة، وخلّيت الأميرية بدل ما هي منسية أحسن من مصر الجديدة".

ووجه الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود مصر على أسس التنمية الحديثة، بالإضافة إلى حفاظه على كيان الدولة المصرية.

كما وجه عزمي التحية إلى القوات المسلحة التي تدافع عن تراب هذا الوطن وتشارك في عمليات البناء والتنمية ودورها المقدس في الحفاظ على الوطن، وكذلك الشرطة الوطنية ودورها في الحفاظ على أمن المجتمع، كما وجه التحية إلى أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن.

وأضاف عزمي أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب تسبب في مشكلة رئيسية؛ وهي توسيع دوائر الانتخابات "الله يكون في عون الناخبين مش عارف ازاي هيقدروا يختاروا في دائرة ما بين ٤٣ مرشحًا، على أيامنا الواحد كان يختار بين ٤، وبيكون محتار وتبقي مشكلة، ربنا يوفقكم للي يخدم مصر".

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