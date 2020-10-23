​ القابضة للمياه والوكالة الألمانية يطلقان حملات توعية بأهمية المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت الشركة القابضة للمياه من خلال فريق عمل التوعية بشركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والشرقية بالتعاون مع برنامج إدارة المياه والصرف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية حملة توعية استهدفت فيها أكثر من 400 طفل و 200 من أولياء الامور، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه بنادي الجمهورية بشبين الكوم بالمنوفية ومركز شباب العصلوجي بالشرقية.

يأتى البرنامج بالتعاون مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتقديم الدعم الفني في إدارة المياه بطرق أكثر كفاءة وفعالية فى العديد من المجالات منها التوعية والمشاركة المجتمعية، والتركيز على إطلاق حملات توعية أكثر فاعلية بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب المعلومات الصحيحة.

وأوضحت الشركة القابضة أن المكون التوعوى أحد الأولويات بهدف نشر الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها، ويركز البرنامج فى المرحلة الحالية على محافظات الدلتا، حيث تم تنفيذه بمحافظات كفرالشيخ والمنوفية والشرقية، كما يشمل حملات توعية إلكترونية "رقمية" عبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة والمراحل العمرية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهتمام وزارة الإسكان والمرافق بتنفيذ حملات التوعية ورفع الوعى بالممارسات السليمة فى التعامل مع المياه، وحث المواطنين على عدم إهدارها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، بما يساهم فى تقليل كمية المياه المهدرة واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

وأشار الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حرص الشركة القابضة والوكالة الالمانية GIZ على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكافة الاداوات المستخدمة في الحملة قبل بدء واثناء تنفيذ الحملة للاطفال والمشاركين بصفة دورية ومستمرة.

ومن جانبه، قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الحملة تناولت العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه (قصة سلمى) والالعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة بالاضافة الى ورش عمل تعليم السباكة للامهات للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الادوات الصحية بالمنزل.

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