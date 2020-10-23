الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس"
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، تنظيم مسابقة لاختيار الأفضل بين " العاملين والموظفين الإداريين وأعضاء الكنترول، وعضو هيئة التدريس"، مشيرة إلى أن مجال التنافس ضمن فئة عضو هيئة التدريس يشمل المعيدات، والمدرسات المساعدات.
وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن المسابقة تأتي في إطار سعي الكلية لرفع مستوى روح التنافسية الإيجابية بين منسوبيها بما يحقق جودة العملية التعليمية وارتقاء الكلية بين كليات جامعة الأزهر، مشيرة إلى أن الجوائز عبارة ٤ رحلات عمرة.
الخبر التالى:وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ (صور)
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106060
عدد المصابين
-
98624
عدد المتعافين
-
6166
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
41992013
عدد المصابين
-
31184544
عدد المتعافين
-
1142731
عدد الوفيات
إعلان