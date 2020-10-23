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الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس"

08:28 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس"

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، تنظيم مسابقة لاختيار الأفضل بين " العاملين والموظفين الإداريين وأعضاء الكنترول، وعضو هيئة التدريس"، مشيرة إلى أن مجال التنافس ضمن فئة عضو هيئة التدريس يشمل المعيدات، والمدرسات المساعدات.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن المسابقة تأتي في إطار سعي الكلية لرفع مستوى روح التنافسية الإيجابية بين منسوبيها بما يحقق جودة العملية التعليمية وارتقاء الكلية بين كليات جامعة الأزهر، مشيرة إلى أن الجوائز عبارة ٤ رحلات عمرة.

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جامعة الأزهر رحلات عمرة كلية الدراسات الإسلامية

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