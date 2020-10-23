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فاكس وأرضي وموبايل.. ننشر أرقام التواصل مع غرفة عمليات "قومي حقوق الإنسان" بشأن انتخابات النواب 2020

03:06 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
فاكس وأرضي وموبايل.. ننشر أرقام التواصل مع غرفة عمليات "قومي حقوق الإنسان" بشأن انتخابات النواب 2020

المجلس القومي لحقوق الإنسان


كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي ستجري يومي 24 و25 أكتوبر 2020.

وأنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، الغربية، كفرالشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية)، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.

وأعرب المجلس عن ثقته في المشاركة الفعالة للمواطنين لاختيار ممثليهم، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدني والقوى السياسية في الحشد للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأعلن عن مجموعة من الوسائل للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس كالتالي:

موبايل
)01032572895(
)01032561287(
)01032475116(
)01033272086(
)01030834794(
)01030170573(
)01030681169(
)01032494851(

أرضي
(37499771)
(37621040)
(33353279)
(37624953)

فاكس
37624859 /02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات

الفيوم (01064015545)
بني سويف (01286299959)
أسيوط (01224845144)
سوهاج (01066799212)
أسوان (01153399272)
السويس (01026252415)
بورسعيد (01229035327)
الإسماعيلية (01030120895)
كفرالشيخ (01224017735)
الغربية (01270187347)
القليوبية (01002829972)

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انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب القومي لحقوق الإنسان

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