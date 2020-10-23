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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

11:39 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

الجامع الأزهر

كتب- محمد نصار:

بدأت شعائر صلاة الجمعة في المساجد الكبرى والجامعة وذلك، حسب قرارات وزارة الأوقاف الخاصة بعودة صلاة الجمعة فيها وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات الاحترازية.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت: "نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف من خلال الرابط التالي
https://upload.facebook.com/ONtv/videos/3167223166739573/

الجامع الأزهر صلاة الجمعة

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