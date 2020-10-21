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الرئيس السيسي يتوجه إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان اليوم

07:52 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الرئيس السيسي يتوجه إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن القمة الثلاثية، تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.
ومن المقرر، كذلك، لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة؛ فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.
كما سيعقد الرئيس السيسي لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي نيقوسيا القمة الثلاثية قبرص اليونان

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