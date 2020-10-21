وزيرا الآثار والشباب يناقشان سبل التعاون للترويج لمنتج السياحة الرياضية

كتب – يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية وكيفية الاستفادة من الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية للترويج للسياحة المصرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى تعاون الوزارتين في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية والتي من بينها مراسم سحب قرعة النسخة ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش "للرجال والسيدات" والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري بمنطقة الأهرامات، لافتا إلى أن استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في المواقع الأثرية يعد وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة كما أن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة الاستفادة من البطولات الرياضية التي يتم تنظيمها بالخارج، وخاصة تلك التي يشارك فيها الأبطال الرياضيين، واستغلالها للتسويق لمصر دوليا عن طريق عرض عدد من الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية، والترويج للمشروعات الأثرية الكبرى والتي من بينها المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه العام المقبل، بالإضافة إلى توزيع مواد دعائية عن المواقع الأثرية والسياحية بمصر، ورعاية البطولات الرياضية الكبرى وخاصة التي تشارك مصر في نهائياتها، علاوة على التعاون بين الوزارتين لخلق وتنظيم بطولات رياضية خاصة بمصر.

وأعرب وزير السياحة، عن استعداد الوزارة لمشاركة وزارة الشباب والرياضة في المعارض السياحية الدولية الكبرى عن طريق المساهمة بعرض مقومات مصر الرياضية وأجندة الفعاليات الرياضية وغيرها من الموضوعات والمواد الدعائية لتسليط الضوء على مقصد السياحة الرياضية في مصر، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى مشاركة جميع الوزارات في هذه الفعاليات لإبراز مقومات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لتذليل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من الفعاليات داخل الأماكن الأثرية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً لإيجاد شراكات مع كافة الجهات الحكومية لخدمة الشباب المصري علي كافة المستويات، فالشباب المصري له دور حيوي وهام في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في كافة المجالات ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

وأشار الوزير، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة سيتم العمل على الترويج خارجيا للأماكن الأثرية المصرية في شتى البطولات الدولية التي يشارك فيها الأبطال الرياضيين، بما يؤكد أن مصر هي مهد الحضارة وأصل التاريخ وبما يفند أية شائعات مغلوطة يتم تداولها خارجيا، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة ستضع كافة الأنشطة الرياضية المقبلة ضمن أجندة وزارة السياحة والآثار للتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأثنى الوزير، على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية التي أشادت بها كافة وسائل الإعلام العالمية ومنها إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكذا مراسم قرعة كأس العالم لليد 2021 عند سفح الأهرامات.

وأكد الوزيران، أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لبناء خلق نواة لمنتج السياحة الرياضية خاصة وأنه يعد من الأنماط السياحية المهمة التي تجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات.