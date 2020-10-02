أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

بعد دقائق.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة 8 ساعات

09:14 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
بعد دقائق.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة 8 ساعات

قطع مياه الشرب

(مصراوي):


أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بمركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها، وهي "طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة" اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأوضحت المحافظة في بيان لها الجمعة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة العاجلة في محطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع مياه الشرب الجيزة محطة مياه أبو النمرس

الخبر التالى:

لذوي الإعاقة.. إطلاق تطبيق "واصل" لخدمة استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103198

    عدد المصابين

  • 96494

    عدد المتعافين

  • 5930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34114758

    عدد المصابين

  • 23697670

    عدد المتعافين

  • 1016406

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعديل الارتفاعات ووقف كلي.. ننشر مسودة اشتراطات البناء الجديدة في القاهرة "38 حيًا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا