"الكهرباء" تكشف تفاصيل بدء إجراءات شركات "التوزيع" تركيب العدادات الكودية

كتب - محمد صلاح:

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لـ 750 ألف طلب، للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة، 1.8 مليون وحدة عقارية مخالفة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية سوف تبدأ إجراءات تركيب العدادات النمطية للمناطق التي لم تحتاج لأى أعمدة أومحولات خلال المرحلة الأولى، قائلاً: "المقصود بذلك أن تكون بنيتها التحتية مؤهلة لتركيب العداد الكودي"، ما يسهل عمليات المعاينة، ومن ثم التوصيل والتركيب في أقرب وقت.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن العدادات النمطية لا تحتاج لأي تكاليف سوى دفع المشترك قيمة "المقايسة"، التي يتم تحديدها للكيلوات ساعة وفقًا لما أقره جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تستهدف الوزارة تركيب العدادات لـ"ثلثي" عدد المتقدمين على تركيب العدادات الكودية، وذلك وفقًا للضوابط الموجودة للتركيب التى لم يخالف فيها شروط الطيران المدنى أو الأثار.

وشدد المصدر على أن هناك متابعة يومية من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ستتم المعاينة ومن ثم المقايسة أول بأول قائلاً: "المقايسة عبارة عن مقايسة نمطية حسب كل استهلاك كل مواطن أو مشترك وليست ثابتة اذ تختلف من مشترك لآخر من خلال حساب موجود لكل مواطن يتضمن استهلاكه بكل منطقة"، بحيث يتم تحديد التكلفة النهائية، وذلك وفقًا لدليل التغذية الكهربائية الذي أقره مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار إلى أنه يقصد بالعداد النمطي أن تكون وصلة التيار الكهربائي موجودة في العقار أو المبنى المتقدم لتركيب عداد كودي، حيث يتم تطبيق قواعد مرفق الكهرباء في حساب قيمة المقايسة التي تشمل مساحة الشقة والكيلووات ساعة التي تحتاجها وسعره وثمن العداد ثم يتم سداد المقايسة الإجمالية من خلال الدفع الإلكتروني أو الفرع التابع له المشترك من خلال السيستم الموجود بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ونوه المصدر إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر مد فترة تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديدة.

- شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

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