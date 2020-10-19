مركز تميز بالجامعة الأمريكية: "أسبوع المياه" يعزيز التعاون بين المؤسسات والقطاعَين العام والخاص

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ياسر الشايب، مدير مشروع مركز تميز بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشاركة المركز في أسبوع القاهرة للمياه السنوي، تعد خطوة إلى الأمام؛ لزيادة الوعي حول دور المركز في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعَين العام والخاص المعنيَّين بالمياه في مصر والعالم.

شارك مركز تميز المياه في جلسة اليوم الإثنين، بالعديد من الموضوعات؛ والتي تشمل: أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، والجهود الرامية إلى إرساء خارطة الطريق البحثية في مجال المياه، والبحث العلمي التطبيقي المبني على احتياجات حقيقية لدى الصناعة، والشهادات المهنية التي يتم عقدها ومختلف الدورات التدريبية التي يوفرها المركز.

ويشارك العديد من خبراء مركز تميز المياه في الجلسة؛ ومنهم الدكتور علاء الدين إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ياسر الشايب مدير المركز، والدكتور عصام شعبان المستشار الفني لمركز التميز في المياه، والعديد من الأساتذة المرموقين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والقطاع العام والخاص.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدأت تنفيذ مشروع مركز تميز المياه، والذي تم إنشاؤه في جامعة الإسكندرية في 2019، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية والمصرية، وشركات القطاع الخاص الأمريكية والمصرية وعدة وزارات وهيئات عامة في مصر.

وصُمم مركز تميز المياه ليكون مركزًا حديثًا للأبحاث التطبيقية داخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وليمثل حلقة وصل حيوية بين الصناعات المصرية ومراكز الأبحاث والوزارات؛ بهدف تحسين جودة مناهج المياه، وتطوير طرق تدريس فعالة ومبتكرة للطلاب الجامعيين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين المحترفين في مجال هندسة المياه، بجانب رفع القدرات البحثية المتعلقة بالمياه والقدرة على إنتاج أبحاث علمية تلبي احتياجات سوق العمل؛ للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية، رؤية مصر 2030.

ويسعى المركز لبناء شراكات حقيقية مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص من خلال العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات.

ويشترك في تنفيذ مشروع مركز تميز المياه: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظتا الإسكندرية وبني سويف، والمركز القومي للبحوث، والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ويضم تحالف المشروع العديد من الجامعات الأمريكية والمصرية المرموقة، كما يضم أيضًا عددًا من شركات القطاع الخاص الأمريكية والمصرية والمنظمات غير الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تميز المياه يعد إحدى المنح الرئيسية الثلاث التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2019، ويتناول ثلاثة تحديات رئيسية لمصر: المياه والطاقة والزراعة، والتي يمكن تتبعها أيضًا في استراتيجية التنمية المستدامة المصرية 2030.

وتهدف المنحة إلى إنشاء مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية- مصر؛ حيث تتم إدارة المشروع من قِبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، والتي تملك العديد من الشراكات (الجامعات والمؤسسات العامة والصناعات). مدة المشروع خمس سنوات، بدأت في 20 فبراير 2019، بميزانية إجمالية مخصصة قدرها 30 مليون دولار أمريكي. (2019- 2024).

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه -والذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 18- 22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021"- يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية؛ اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كل الخبراء والمعنيين بالمياه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.