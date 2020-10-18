اتباع الإجراءات دون تهاون.. رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة

كتبت- داليا شبل:

تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مدرجات الجامعة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد نجم، حسب بيان الجامعة، اليوم الأحد، أن هدف الجامعة هو تحقيق الجودة التعليمية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم، إلى جانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات، والحفاظ على التباعد في ظل قيام الجامعة بعملية تطهير وتعقيم مستمرة للمدرجات، إلى جانب وضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.

وتابع بيان الجامعة: تأتي هذه الجولة عقب عملية تطوير للعديد من المدرجات بالجامعة وَفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية، وكل ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي؛ مما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًّا ودوليًّا.

وشارك رئيس الجامعة أحد الطلاب في مباراة لتنس الطاولة، استمرت عشر دقائق؛ تشجيعًا للطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.