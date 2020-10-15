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ظهر اليوم.. غلق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 500 جنيه

10:06 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
ظهر اليوم.. غلق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 500 جنيه

وزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتسجيل وتحديث البيانات الشخصية للعمالة غير المنتظمة، للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة" المقدرة بـ 500 جنيه، على أن يغلق الباب في تمام الساعة 12 ظهراً.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت حتى الثلاثاء الماضي، لتحديث بياناتها على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 4 ملايين و637 ألف عامل وذلك على مدى 4 أيام.

وأشار سعفان، إلى أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سيجري تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وفتحت الحكومة المصرية، السبت الماضي ولمدة 6 أيام، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء (اضغط هنا) والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة (اضغط هنا)، والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة محمد سعفان

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