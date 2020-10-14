حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن استهلاك الكهرباء.. وتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، حيث شهد رئيس الأركان إحدى مراحل المناورة ردع 2020، وإعلام وزارة الإسكان عن طرح شقق جديدة بالحجز الفوري، وموافقة الحكومة على تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي: