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بضوابط وشروط.. استئناف الأنشطة بالجامع الأزهر السبت المقبل

06:41 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
بضوابط وشروط.. استئناف الأنشطة بالجامع الأزهر السبت المقبل

الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم ابتداءً من الأحد المقبل الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر، أنه سيتم استئناف الدراسة بفروع الرواق الخارجية ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، على أن تقتصر على الطلاب المدرجين ضمن نظام السنة الواحدة، أما بالنسبة لبقية الأنظمة سيتم الإعلان عن استئنافها تباعًا نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وأهابت الإدارة العامة للجامع الأزهر بالدارسين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:

１- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الحلقات.

２- الالتزام بارتداء الكمامات.

３- الحضور إلى الجامع الأزهر قبل بداية الحلقة بعشر دقائق.

４- التزام الدخول من الباب العباسي وهو الباب المخصص لدخول الدارسين.

５- يكون الدخول بالرقم القومي ومراجعة قوائم الدارسين.

６- كما تنبه الإدارة على أنه سيتم إغلاق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر الإدارة العامة للجامع الأزهر استئناف الدراسة

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