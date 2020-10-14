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مصادر بـ"الصحة": المعينون بمجلس الشيوخ يجرون الفحوصات الطبية اليوم

02:21 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
مصادر بـ"الصحة": المعينون بمجلس الشيوخ يجرون الفحوصات الطبية اليوم

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الشخصيات التي جرى اختيارها ضمن قائمة تعيينات مجلس الشيوخ، يجرون الفحوصات والتحاليل الطبية بداية من اليوم الأربعاء؛ تمهيدًا لتقديم أوراق اعتمادهم.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه سيتم إنهاء كافة الفحوصات بشكل عاجل داخل المجالس الطبية المتخصصة، حتى يتسنى للمعنيين حضور الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الأحد المقبل.

وشملت القائمة التي جرى التصديق على تعيينها بمجلس الشيوخ عددًا من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين والفنانين، من بينهم: الدكتور عبدالمنعم سعيد، طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، هدى جمال عبدالناصر، سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق، الفنان يحيي الفخراني، الفنانة سميرة عبدالعزيز، الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى.

وزارة الصحة والسكان مجلس الشيوخ الفحوصات الطبية

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