"العربية للتصنيع" ومجموعة "تراينجل" تتعاونان لتنفيذ مشروعات قومية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائمًا بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية وخفض الواردات في مجالات الصناعة المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، بين "العربية للتصنيع" ومجموعة "تراينجل" التي تشمل شركة "جاما للإنشاءات" وشركة "توكل وأونسبك" للخدمات الهندسية، و"تراينجل للمعدات الثقيلة" و"تراينجل للطاقة" و"تراينجل TDC"، .

وأشار التراس إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، مشيدًا بخبرات مجموعة "تراينجل" في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر، بالإضافة إلى مشاركتها في اقامة العديد من المشروعات الحيوية في عدة دول عربية وإفريقية، وأنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الإفريقية والعربية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والحلول المتكاملة في مجالات البترول والغاز والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية؛ مثل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقًا للثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد محمد الطويل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تراينجل"، عن ثقته في نجاح هذا التعاون؛ وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، مشيدًا بالقدرات التصنيعية لـ"العربية للتصنيع"، وأهميتها لتعزيز خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة.