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الجزار: تنفيذ 29496 شقة بـ"الإسكان الاجتماعي" بحدائق العاصمة بامتداد مدينة بدر

10:24 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الجزار: تنفيذ 29496 شقة بـ"الإسكان الاجتماعي" بحدائق العاصمة بامتداد مدينة بدر

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكداً أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34%.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظراً لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلاً، وهى، 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة (8 محال)، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.​​

عاصم الجزار حدائق العاصمة مدينة بدر

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