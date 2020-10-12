مذكرة من "البيطريين" لرئيس الوزراء لسد العجز في الأطباء

كتب- أحمد مسعد:

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، دور مهنة الطب البيطري في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، من خلال الرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري بشكل سليم من خلال صحة وسلامة الغذاء.

وأصدرت النقابة العامة، بيانًا الاثنين، بشأن ما أثير بخصوص تعيينات هيئة سلامة الغذاء، بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع طارئ لهيئة المكتب مساء اليوم، تضمن:

1- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين دعمها الكامل ومساندتها للدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

2- أعدت النقابة العامة مذكرة تفصيلية لتوجيهها لرئيس الوزراء، مؤكدة ضرورة تحديد لقاء عاجل معه لعرض بعض مشاكل المهنة وأهمها مشكلة التعيينات لسد العجز الشديد في الجهات المختلفة.

3- تم التواصل مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، الذي أكد احترامه الكامل لمهنة الطب البيطري، وأن الهيئة تحتوي عدة تخصصات، لكن لن يتم التداخل بين هذه التخصصات، وأكد أيضًا أنه لن يتم المساس باختصاصات الأطباء البيطريين داخل هيئة سلامة الغذاء، وأن تكليف الزملاء "الصيادلة" ليس له أدنى علاقة بطبيعة عمل أو اختصاص الأطباء البيطريين في الهيئة.

4 - تؤكد النقابة العامة حرصها الدائم على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والأطباء البيطريين.

5- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين، تواصلها المستمر مع الجهات المعنية من رئاسة الوزراء وهيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة لتأكيد أحقية الأطباء البيطريين في القيام بمهامهم التي نظمها القانون لحماية غذاء وصحة المواطن المصري.

6- تؤكد النقابة العامة انتمائها كعضو داخل اتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدة بالأخص علاقتها الطيبة مع الزملاء "الصيادلة".

7- تؤكد النقابة العامة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر.